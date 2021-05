Champions, City: lo sceicco Mansour paga la trasferta dei tifosi a Porto per la finale

CHAMPIONS LEAGUE

Bel gesto del proprietario di Citizens "per alleviare la pressione economica causata dal Covid-19"

Paga lo sceicco Mansour. Il proprietario del Manchester City ha deciso di fare un regalo ai tifosi che si recheranno a Porto per assistere alla finale di Champions League contro il Chelsea, in programma il 29 maggio: sarà lui a coprire i costi del volo e della trasferta in Portogallo. "Migliaia di sostenitori del City trarranno beneficio dall’iniziativa progettata per alleviare la pressione economica sui tifosi che hanno affrontato – e stanno ancora affrontando – situazioni complicate a causa dell’impatto della pandemia Covid-19", si legge nella nota del club.

"Consapevole di come la pandemia abbia colpito tutti i tifosi del Manchester City e abbia provocato un aumento dei costi di viaggio, lo sceicco Mansour ha cercato di rimuovere l'ostacolo finanziario più significativo per i tifosi presenti alla finale - si legge ancora nella nota del club - I costi gonfiati del Covid, combinati con i necessari ma costosi test PCR avrebbero reso il viaggio verso la finale ingestibile per molti di quei sostenitori abbastanza fortunati da essere sorteggiati per un biglietto".



"Pep e la squadra hanno vissuto una stagione straordinaria e il raggiungimento della finale di Champions League dopo un anno molto impegnativo rappresenta un momento davvero storico per il club - si legge ancora nel comunicato del City - È quindi incredibilmente importante che il maggior numero possibile di tifosi abbia l'opportunità di assistere a questa partita speciale. Soprattutto quelli che hanno sostenuto il Manchester City nei momenti buoni e cattivi per così tanti anni".