Champions, colpo Porto: poker in casa del Bruges

CHAMPIONS LEAGUE

Serviva una vittoria ai Dragões per mettere a rischio l'Atletico Madrid, e puntualmente arriva: sconfitti 4-0 i belgi, che stavano dominando il gruppo B

© Getty Images Aspettando l'Atletico Madrid, il Porto ottiene una grande vittoria e riapre i giochi per il primo posto del gruppo B. I Dragões dovevano vincere per tenere a distanza i Colchoneros e riescono a farlo puntualmente nella sfida del Jan Breydel Stadium: Taremi (doppietta), Evanilson ed Eustaquio sanciscono il 4-0 al Bruges, che sbaglia due volte dal dischetto. Con questo risultato, i lusitani salgono a 9 punti e si portano a -1 dai belgi.

GRUPPO B

Serviva una vittoria al Porto per tenere a distanza l'Atletico Madrid e mettere a rischio la qualificazione dei colchoneros, e la vittoria arriva: successo pirotecnico al Jan Breydel Stadium, col Bruges che perde 4-0. Dominano i Dragões nel primo tempo, andando più volte vicini alla rete: Eustaquio, Otavio e Uribe approfittano della scarsa attenzione difensiva dei belgi, ma sparano alto. Spreca clamorosamente, invece, Galeno calciando addosso al compagno Evanilson. La rete che sblocca la partita arriva al 33' e porta la firma di Mehdi Taremi: l'iraniano finalizza sull'assist in verticale di Otavio, dopo che Mechele aveva goffamente perso palla. In avvio di ripresa, si consuma lo psicodramma del Bruges dal dischetto: Diogo Costa para il penalty di Vanaken, che deve essere ribattuto e viene calciato da Lang, solo per essere ancora neutralizzato dal portiere. Terzo rigore parato in tre gare per l'estremo difensore, e il Porto dilaga: Evanilson raddoppia al 58' ed Eustaquio trova il tris da due passi al 60'. Il Bruges va in tilt e incassa anche il poker al 70': azione palla al piede dei lusitani, che porta alla conclusione vincente di Taremi, con la difesa inerme. Nel finale, i belgi sfiorano la rete della bandiera con Jutglà, ma finisce 4-0. Il Porto sale a 9 punti e si porta a -1 dal Bruges, che guida il girone.