Champions, Bakhar sfida la Juve: "Ad Haifa atmosfera che non sentono da tempo"

VERSO MACCABI-JUVE

Il tecnico del Maccabi: "Il nostro è uno stadio speciale, che ci dà spinta e fiducia"

© Getty Images "La Juve vivrà un'atmosfera che non sente da molto tempo: l'Ofer è uno stadio speciale, sarà un fattore rilevante". Con queste parole Barak Bakhar, tecnico del Maccabi Haifa, lancia la sfida ai bianconeri. "Il nostro pubblico ci dà una spinta e una fiducia anche nei momenti più difficili - aggiunge il tecnico degli israeliani - e siamo convinti di poter meglio che a Torino, anche e soprattutto in termini di risultati".

Anche la sua squadra è reduce da una sconfitta in campionato contro il Maccabi Bnei Raina: "Abbiamo subito una brutta botta, ma come sempre siamo pronti a ripartire - dice Bakhar - e sappiamo che la sfida contro la Juve sarà importante: anche i bianconeri vengono da uno stop in campionato, ma nei primi minuti potevano segnare due gol".

Allo Stadium, la settimana scorsa, si è un visto un Di Maria straripante: "E' vero, ha fatto una grande partita, ma ci sono stati tanti demeriti nostri - chiosa il tecnico degli israeliani - perché gli abbiamo lasciato troppo spazio, proprio come piace a lui: domani cercheremo di arginarlo molto meglio".