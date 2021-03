Borussia Dortmund, Haaland nella storia della Champions League: più veloce a realizzare 20 gol

DORTMUND

Nuovo record del 20enne norvegese grazie alla doppietta contro il Siviglia

Nonostante 21 anni ancora da compiere (a luglio), Erling Haaland è già annoverato tra i migliori bomber del mondo e continua a macinare primati. Il norvegese del Borussia Dortmund ha inciso anche contro il Siviglia, la doppietta contro gli spagnoli gli ha fatto raggiungere un nuovo traguardo: è diventato il più giovane calciatore a raggiungere 20 gol in Champions League, segnati in sole 14 partite. Getty Images

Haaland ha tolto il record a Harry Kane, che aveva impiegato 24 match (Del Piero 26, Filippo Inzaghi 28) a tagliare le 20 reti nella massima competizione europea per club.

Il tutto in una partita molto particolare visto che, dopo l'1-0 al 35', il classe 2000 aveva segnato anche al 48' ma il VAR aveva annullato la rete per un fallo. Al 54' si è guadagnato un rigore, se lo è fatto parare da Bonou ma ha avuto la possibilità di ritirarlo visto che il VAR ha pizzicato il portiere del Siviglia muoversi in anticipo. La seconda volta dal dischetto è stata quella buona per Haaland, che ha potuto finalmente tagliare il traguardo dei 20 gol in Champions.