Borussia Dortmund, Favre: "Tante assenze. Haaland? Ha giocato 120' in nazionale"

Il Borussia Dortmund arriva a Roma per la sfida di Champions League contro la Lazio con qualche dubbio di formazione. Che il tecnico Lucien Favre ha spiegato così alla vigilia del match. "Dovremo valutare come stanno i nostri giocatori, ovviamente dovremo capire bene le condizioni di Piszczek. Haaland ha giocato oltre 120 minuti con la nazionale norvegese, Reus è stato fermo per infortunio e quindi è necessario che si riguardi un po' anche lui", ha detto l'allenatore dei tedeschi.

"Dovremo trovare una soluzione alle numerose assenze. Munier a Parigi non ha mai giocato da centrale in una difesa a tre, in Belgio una sola volta. Vedremo se verrà utilizzato in quella porzione di campo", ha aggiunto.

Il difensore giallonero Mats Hummels ha invece parlato di Immobile: "Dovremo fare in modo di concedere meno possibilità di essere letale in area, è un attaccante veloce e rapido, dovremo fare in modo di concedere poco alla squadra. Ciro è freddo sotto porta, ma dovremo stare attenti a tutta la squadra".