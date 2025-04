Finale Champions League 2025, i prezzi dei biglietti e come comprarli

Dopo aver scelto i posti desiderati si potrà indicare la preferenza per la propria squadra (è possibile selezionare una delle otto ai quarti di finale o, in alternativa, un più generico "altre") e, nel caso un amico avesse già effettuato la registrazione, si può inserire il codice della sua prenotazione in modo da avere. se possibile, posti vicini. In seguito si può scegliere se si è interessati anche a biglietti di categorie superiori o inferiori a quelli selezionati in precedenza. In seguito bisogna inserire un metodo di pagamento: nel caso in cui si venga sorteggiati per i biglietti, il costo degli stessi sarà automaticamente addebitato.