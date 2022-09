Benfica, Schmidt: "Attacchiamo anche contro la Juventus"

© Getty Images

Nel Benfica ci sono grande consapevolezza e autostima dopo le undici vittorie in undici partite, quindi nessuna paura della Juventus. "Sono stato accolto bene, ma siamo soltanto all'inizio - dice Roger Schmidt, allenatore dei lusitani - e per il momento posso dire di vedere ciò che mi aspetto dai ragazzi: siamo una squadra che attacca e che è molto offensiva, ora dobbiamo continuare così". E anche contro la Juventus, il tecnico vuole vedere la stessa mentalità: "Sappiamo che sono una grandissima squadra, in campionato stanno facendo fatica ma non dobbiamo giudicarla da queste prime partite - spiega l'allenatore sui bianconeri - e sanno giocare ad alti livelli anche in Europa".