Bayern, Kompany: "Situazione difficile, ma non voglio cambiare obiettivo e strategie"

All'Allianz Arena è iniziato il countdown per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Falcidiato dagli infortuni, il Bayern Monaco deve fare i conti con una vera e propria emergenza, ma Vincent Kompany non cerca alibi e resta concentrato sul match. "Siamo in una situazione difficile, ma siamo in Champions League e dobbiamo guardare avanti, non indietro - ha spiegato il tecnico dei tedeschi -. I giocatori disponibili daranno il massimo, chi andrà in campo si è sempre allenato al top e darà il suo contributo". "Ho fiducia in questi giocatori, non mi voglio lamentare e non voglio cambiare il nostro obiettivo o le mie strategie - ha aggiunto - Speriamo di creare problemi all'Inter".