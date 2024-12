Bayer, Xabi Alonso: "L'Inter gioca benissimo, è tra le migliori d'Europa"

Nella conferenza stampa di presentazione di Bayer Leverkusen-Inter, l'allenatore dei tedeschi Xabi Alonso ha solo parole al miele per i nerazzurri e il collega Simone Inzaghi. "È una delle squadre più forti in Europa, speriamo di essere pronti - ha spiegato lo spagnolo - L'Inter è una squadra vincente che gioca benissimo. Hanno le idee chiare e sanno cosa fare durante la partita, allenata da un allenatore top. Due anni fa sono arrivati in finale, impariamo molto guardandoli". Nessun dubbio su quale sia l'obiettivo del Bayer: "Vogliamo qualificarci per le prime 8, abbiamo tutto per farcela".