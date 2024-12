Bundesliga: il Bayern è in fuga, il Leverkusen avvisa l'Inter

BAYER LEVERKUSEN-ST. PAULI 2-1

Il Bayer impiega 21 minuti a chiudere i conti e ad avvisare l'Inter in vista del match di Champions del 10 dicembre. Il doppio vantaggio delle Aspirine è praticamente immediato: al 6', Wirtz porta in vantaggio i campioni di Germania e al 21' è già 2-0 grazie al gol di Tah. Gli uomini di Xabi Alonso legittimano il dominio e quasi vanno vicini al 3-0, se non fosse che la rete di Tella, match winner col Bayern in Coppa di Germania, viene annullata per fuorigioco. Il St. Pauli mette in dubbio il successo solo nel finale con la rete di Guilavogui (84'), ma il finale non porta al pareggio. Il Leverkusen è terzo con 26 punti, a -1 dall'Eintracht e a -7 dal Bayern.