Barcellona, Valverde: "Ricordiamoci cos'ha fatto lo United in trasferta". Solskjaer: "Serve uno sforzo colossale"

15/04/2019

Il Barcellona ospita il Manchester United nel ritorno dei quarti di finale di Champions League forte dell'1-0 ottenuto in terra d'Albione, ma quando c'è di mezzo Solskjaer nessuna impresa è preclusa. Il Camp Nou al tecnico norvegese dei Red Devils ha portato in dote una Champions League clamorosa da giocatore vinta con due gol nel recupero, e anche in questa edizione del torneo lo United ha saputo sorprendere tutti eliminando il Psg in Francia dopo essere caduto in casa. Insomma, per Ernesto Valverde ci sono pochi motivi per stare tranquillo.



"Non so quali piani abbiano i nostri avversari, ma non dimentichiamoci cos'hanno fatto in questa Champions League in trasferta - ha subito evidenziato in conferenza il tecnico del Barcellona -. Hanno vinto tre partite su quattro battendo Juventus e Psg negli ultimi minuti. Noi siamo concentrati su noi stessi, abbiamo segnato in trasferta ma niente è ancora deciso e non andremo in campo pensando di avere un vantaggio".



Le qualità tecniche del Manchester United spaventano un po' Valverde: "Hanno una mentalità vincente e dovremo dimostrare di essere più forti di loro - ha proseguito il tecnico del Barça -. Immagino che proveranno a ripetere quello che per loro ha già funzionato in trasferta, ma anche noi stiamo bene e vogliamo andare in semifinale anche se sappiamo che sarà una sfida molto difficile".