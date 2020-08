Barcellona, Piqué: "Toccato il fondo, bisogna cambiare tutto"

BARCELLONA

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, non usa giri di parole per commentare il 2-8 contro il Bayern Monaco: "Partita orribile, una brutta sensazione, ci vergogniamo: non ho parole. Non si può giocare così in Europa, non riesco a spiegarmelo. Spero succeda qualcosa, dobbiamo riflettere tutti e abbiamo bisogno di cambiare: non parlo di giocatori o allenatori ma il club deve cambiare a livello strutturale. Se devo andarmene io, me ne vado, sarei il primo a farlo. Servono forze fresche, cambiare le dinamiche. Abbiamo toccato il fondo". Setien: "Futuro? Non dipende da me. Ko umiliante".

Il leader difensivo blaugrana rincara la dose: "Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non stiamo seguendo una traiettoria precisa e i risultati lo dimostrano. Lo si vede da qualche anno, indipendentemente da allenatori o giocatori. Questa è la realtà, non c'è molto altro da dire".

BARTOMEU: "GIA' PRESE DELLE DECISIONI"

Dopo la clamorosa sconfitta col Bayern si è presentati ai microfoni anche Josep Maria Bartomeu. "E' un risultato pesantissimo - ha spiegato il presidente del Barcellona -. Il Bayern ha fatto una grande partita e ha meritato di andare in semifinale. Noi invece non abbiamo giocato al nostro livello e non siamo mai stati in partita". "Piqué ha ragione e andranno prese delle decisioni - ha continuato -. Alcune le abbiamo già prese prima di questa gara e verranno comunicate nei prossimi giorni". "Chiediamo scusa ai tifosi e ai soci del Barça - ha concluso -. E' stata una sconfitta durissima, soffriamo con loro. Ma ora non vogliamo parlare del futuro, dobbiamo paensare a quello che è successo in campo".

SETIEN: "KO UMILIANTE. FUTURO NON DIPENDE DA ME"

Quique Setien parla di "sconfitta umiliante, c'è enorme frustrazione. Ora bisogna trarre le conclusioni e prendere decisioni sul futuro. Le parole di Piqué? Sono qui da soli 8 mesi, non posso commentare ma se lo dice uno come Gerard allora qualcosa di vero c'è. Il mio futuro? Presto per parlarne, non dipende da me".