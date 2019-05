Barcellona-Liverpool, alta tensione e scontri in città: arrestati sei ultrà dei Reds

01/05/2019

Alta tensione a Barcellona prima dell'andata di semifinale di Champions. I tifosi del Liverpool hanno invaso la città per il big match e si sono registrati diversi problemi. Stando a El Mundo Deportivo, sei tifosi inglesi sono stati arrestati per aver lanciato lattine e bottiglie contro la polizia intervenuta per sedare gli animi. Alcuni ultrà del Liverppol, inoltre, avrebbero aggredito dei passanti buttandoli nella fontana di Placa Reial .

Al Camp Nou cresce l'attesa per il primo round contro il Liverpool, ma è per le vie della città che la "battaglia" è già iniziata, mandando in scena il peggio del calcio. A Barcellona le forze dell'ordine sono infatti impegnate a tenere a bada gli ultrà inglesi, cercando di soffocare sul nascere qualsiasi iniziativa violenta dei sostenitori dei Reds. In particolare la situazione più tesa si registra nei pressi della fontana di Placa Reial, dove alcuni tifosi del Liverpool avrebbero preso di mira alcuni sconosciuti gettandoli in acqua, postando poi tutto sui social.



Comportamenti che il Liverpool ha subito condannato attraverso i suoi canali social e dando immediatamente la sua disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine per identificare i responsabili degli episodi violenti. "Il Liverpool sta collaborando con le autorità spagnole per identificare le persone coinvolte negli incidenti - si legge in un comunicato del club -. Tali comportamenti sono totalmente inaccettabili e non verranno tollerati".