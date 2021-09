Atletico, Simeone: "Milan giovane e veloce, dobbiamo tornare noi stessi"

Dopo lo 0-0 nella prima giornata di Champions League contro il Porto e la recente sconfitta in campionato contro l'Alaves, l'Atletico Madrid cerca il riscatto in casa del Milan: "Dobbiamo tornare a essere noi stessi - ha commentato alla vigilia il tecnico Diego Simeone - e stare attenti in entrambe le aree. Serve più aggressività". Nonostante qualche difficoltà, Simeone è ottimista: "Lo stato d'animo è positivo, siamo esperti e abbiamo carattere. Col Milan sarà una gara importante".

Getty Images