Atletico Madrid, Morata salta l'Inter: contusione ossea e stiramento del legamento laterale

CHAMPIONS LEAGUE

L'attaccante spagnolo fermo per una ventina di giorni: "Per fortuna l'infortunio non è grave, presto al massimo"

© Getty Images L'Atletico Madrid ha diramato in mattinata un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Alvaro Morata, uscito dal campo domenica sera nel corso del match di Liga contro il Siviglia per un problema al ginocchio destro: "Alvaro Morata - comunicano i Colchoneros - ha dovuto essere sostituito nel finale del primo tempo della partita giocata al Pizjuán contro il Siviglia: lunedì mattina è stata effettuata una risonanza magnetica per accertare l'entità della lesione e dal referto fornito dallo staff medico risulta che ha riportato una contusione ossea e una stiramento del legamento laterale interno del ginocchio destro". Non definiti i tempi di recupero che non dovrebbero però essere superiori alle tre settimane: Morata salta dunque l'andata di Champions contro l'Inter a San Siro e spera invece di esserci per il ritorno a Madrid.

MORATA: "IL MIO INFORTUNIO NON E' GRAVE, PRESTO AL TOP"

Lo stesso centravanti dell'Atletico Madrid ha lasciato intendere che potrebbe in effetti esserci per la gara di ritorno del 13 marzo al Metropolitano. Questo il messaggio pubblicato da Morata sul suo profilo Instagram: "Grazie a Dio, il mio infortunio al ginocchio non è grave. Grazie mille per i bei messaggi. Spero anche che le persone che mandano così tanti messaggi di odio possano avere altrettanta voglia di essere felici e lavorare sodo. Presto tornerò al massimo".