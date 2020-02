Atletico-Liverpool in esclusiva in chiaro su Canale 5

CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 18 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro il match d’andata degli ottavi di finale “Atletico Madrid-Liverpool”. In diretta dal Wanda Metropolitano di Madrid andrà in scena la super sfida tra i colchoneros del Cholo Simeone e i campioni in carica guidati da Jurgen Klopp. Alle 20.00, su Canale 20, “Pressing Champions League anteprima” con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e l’inviata Francesca Benvenuti. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Ma il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 19 febbraio, in seconda serata su Italia 1, con “Pressing Champions League”. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Atalanta-Valencia” e di “Tottenham-Lipsia”, commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Riccardo Ferri, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali.

Inoltre, giovedì 20 febbraio, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda “Pressing Champions League Highlights” con il meglio di tutte le quattro partite giocate martedì e mercoledì

Tutti questi appuntamenti saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).