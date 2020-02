Atalanta-Valencia, stasera l'andata degli ottavi di Champions League

STASERA ATALANTA-VALENCIA

Il momento delle feste per la storica qualificazione era già finito da tempo, ora per l'Atalanta è quello della grande occasione. Stasera oltre 40mila tifosi nerazzurri caricheranno a San Siro la squadra di Gasperini contro il Valencia nell'andata degli ottavi di Champions League, una prima volta assoluta per i bergamaschi. Un'occasione, dicevamo, per scrivere ulteriormente la storia ma anche per approfittare delle defezioni degli spagnoli, arrivati a Milano con sette indisponibili.

Gasperini affida le chiavi del suo 3-4-1-2 alla coppia-fantasia Gomez-Ilicic, lasciandosi l'opzione Zapata a gara in corso, sia per spaccare un match eventualmente girato male sia per difendere col fisico un vantaggio acquisito. Dietro di loro Pasalic per dare ancora meno riferimenti agli spagnoli. I dubbi di formazione praticamente si esauriscono qui visto che il resto dell'undici nerazzurro sembra ormai definito.

Dall'altra parte Celades ha meno problemi ad allestire i titolari perché ha... più problemi. I tanti infortunati (l'ultimo Kang, fermatosi nella rifinitura ) infatti lo costringono a scelte obbligate. Emergenza soprattutto in difesa, dove i titolari Garay-Gabriel Paulista lasciano spazio a Diakhaby-Mangala, e in attacco dove, senza Rodrigo toccherà a Maxi Gomez recitare il ruolo di unica punta.

L'Atalanta cercherà di entrare in scia ai buoni precedenti delle italiane contro il Valencia (mai affrontata prima dai nerazzurri in gare ufficiali). Gli spagnoli nella loro storia hanno vinto una sola delle otto trasferte disputate in Italia in Champions League (due i pareggi, cinque le sconfitte) e per di più rimanendo a secco in sei di queste otto partite. E non prendere gol sarà la chiave per un ritorno più agevole.

