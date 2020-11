Atalanta, Gasperini verso il Liverpool: "Sfida di prestigio per noi, ringrazio Klopp"

VERSO ATALANTA-LIVERPOOL

Quattro punti nelle prime due giornate della fase a gironi di Champions League, l'Atalanta cerca impresa e conferme ospitando il Liverpool campione d'Inghilterra: "Fanno piacere i complimenti di Klopp che è un riferimento per tutti noi allenatori - ha commentato Gasperini alla vigilia -. Questa partita ha grande fascino perché giochiamo contro una grandissima squadra e non ha bisogno di presentazione. Per noi è motivo di grande prestigio giocare contro Liverpool e Klopp, con un solo rammarico: l'assenza di pubblico".

Oltre ai complimenti, Klopp alla vigilia ha parlato anche della difficoltà che avrà il Liverpool nel difendersi dall'Atalanta, una squadra che ha dimostrato di saper segnare spesso: "Difendere bene è alla base di ogni squadra, anche la più offensiva come possiamo essere noi o il Liverpool. Una buona fase difensiva è l'essenza di tutto".

Qualche grattacapo Gasperini ce l'avrà per via di un'infermeria che si sta riempiendo velocemente: "De Roon e Gosens saranno fuori sicuramente, per il resto speriamo di recuperare tutti gli altri. Abbiamo qualche giocatore affaticato e le ultime valutazioni le faremo alla mattina. Romero, Hateboer e Palomino possono recuperare, mentre Toloi e Djimsiti hanno recuperato. La formazione la farò all'ultimo, la difficoltà nelle scelte è solo perché abbiamo poco tempo per recuperare. Non ci snaturiamo di sicuro visto che siamo arrivati fin qui attraverso un lungo percorso, avremo le dovute attenzioni, ma non cambiamo il nostro modo di giocare".

La doppia sfida con il Liverpool sono un crocevia fondamentale per la stagione dell'Atalanta: "E' una squadra fortissima ed è importantissimo fare punti in queste due sfide per prendere un vantaggio sull'Ajax e giocarci magari con un piccolo vantaggio la sfida in Olanda. Questo sulla carta, ma le partite vanno giocate tutte. Sono solo sei e vanno giocate tutti. Vogliamo misurarci contro una squadra che è tra le più forti del mondo, per vedere il nostro livello".

Nella scorsa stagione l'Atalanta si è confrontata con il Manchester City: "Il livello di difficoltà è simile perché sono due grandi squadre. Anche se sembra che giochino in maniera simile, in realtà sono due modi di stare in campo molto diversi - ha commentato Gasperini -. Vogliamo confrontarci e come abbiamo visto l'anno scorso contro il City, abbiamo imparato qualcosa che poi abbiamo utilizzato nelle altre sfide in Champions e in campionato. Ci auguriamo di fare risultato in casa come abbiamo fatto con loro l'anno scorso".

DUVAN ZAPATA: "STESSA LORO INTENSITA' PER PROVARE A VINCERE"

Doppietta nell'ultimo match contro l'Ajax, Duvan Zapata è pronto ad affrontare il Liverpool con una difesa rimaneggiata: "So che a loro mancano Van Dijk, Fabinho e altri giocatori - ha commentato l'attaccante colombiano -, ma il Liverpool resta una squadra fortissima con giocatori di livello internazionale. Sarà una sfida molto difficile".

"Dovremo essere molto determinati nelle due fasi - ha aggiunto Zapata - perché sicuramente ci avranno studiati. Servirà la stessa loro intensità per avere una chance di vincere la partita". L'attaccante colombiano per Klopp è uno dei pericoli principali, per questo l'attaccante nerazzurro potrebbe essere una sfida complicata: "Sarà sicuramente difficile per noi davanti, ma non sarà nemmeno una passeggiata per loro. Abbiamo qualità e determinazione per metterli in difficoltà col nostro gioco".

All'orizzonte domenica c'è l'Inter: "Entrambe le sfide sono importanti, non è il momento né giusto fare una scelta". Contro Salah sarà una sfida a suon di gol per tutta la stagione con il colombiano che è chiamato alla consacrazione europea: "Ogni anno per me è una opportunità per migliorare. L'anno scorso ho perso qualche partita per infortunio, mentre ora voglio approfittare del momento. Voglio mostrare le mie capacità anche in queste grandi partite".