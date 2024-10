Atalanta, Gasperini: "Col Celtic grande opportunità per la classifica"

Dopo aver 'aggiustato' la classifica in Serie A, l'Atalanta si rituffa sulla Champions League e nella sfida contro il Celtic, battuto 7-1 dal Dortmund nell'ultimo turno, Gian Piero Gasperini vede la grande occasione per mettere in cascina altri tre punti: "In campionato queste ultime due vittorie hanno migliorato la classifica, ma questa è un'altra competizione - ha dichiarato il tecnico nerazzurro nella conferenza della vigilia - Bisogna calarsi in questo tipo di Champions. I punti cominciano a essere più pesanti, ma abbiamo l'opportunità di poter consolidare quanto fatto". A guidare l'attacco ci sarà Retegui, che sta vivendo un magic moment, ma Gasp pretende ancora di più: "Abbiamo già detto di tutto e di più. Può fare ancora di più, può crescere ancora".