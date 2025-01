Atalanta, Gasperini verso lo Sturm Graz: "Non sottovalutiamo l'avversario, il ko col Napoli ci ha infastidito"

"Aver perso col Napoli in quel modo ci ha dato fastidio, ma siamo orgogliosi di aver fatto una partita del genere - le sue parole a Sky -. Sicuramente non ci è piaciuto il risultato, però la squadra è in un bel momento, abbiamo fatto la prestazione che dovevamo. Questa è un'altra competizione, sono passati solo un paio di giorni, ma abbiamo la possibilità di chiudere il discorso qualificazione. Sarà una partita più difficile di ciò che sembra, li abbiamo incontrati l'anno scorso in Europa League, sappiamo che sarà dura. Centrare i playoff subito sarà fondamentale, perché l'ultima è a Barcellona... In Champions non hanno mai perso di più di un gol, hanno il campionato fermo da un mese e non so se sia un vantaggio o uno svantaggio. La squadra comunque sta bene, sicuramente abbiamo avuto partite meno brillanti come capita quando giochi ogni tre giorni. Abbiamo per altro incontrato tutte le prime squadre in Italia, dobbiamo stare attenti proprio per questo a non sottovalutare l'avversario. Loro corrono tanto e questo già renderà la partita difficile. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie su questa sfida. Vincere l'unica cosa che conta? No, è fondamentale, ma il modo in cui lo fai è importante. Bisogna dimostrare di star bene e giocare bene a calcio".