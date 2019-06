Anche Karius si complimenta: "Liverpool, te la meritavi"

01/06/2019

Dalle parti di Anfield probabilmente non lo vogliono più nemmeno sentir nominare dopo le due clamorose papere nella finale dello scorso anno contro il Real Madrid che sono costate la Champions League al Liverpool. Ceduto in prestito al Besiktas per far posto ad Alisson, Loris Karius ha preferito declinare l'invito dei Reds e alla tribuna del Wanda Metropolitano ha preferito le spiagge greche in compagnia della sua fidanzata. Al triplice fischio di Skomina, però, il portiere tedesco si è voluto complimentare con gli ex compagni. "Congratulazioni a tutti, ve la siete meritata" ha scritto su Instagram.