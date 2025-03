Real Madrid, Ancelotti: "Sfida che si deciderà al ritorno, la nostra idea di gioco non cambierà"

I Blancos sono reduci da un ko in campionato contro il Real Betis: "Vedremo cosa succederà domani. Stavamo giocando bene a livello di atteggiamento, ma contro il Betis abbiamo fallito. Speriamo che sia stata una situazione isolata. Se ci manca fame? No, questa è una squadra che sa leggere bene le situazioni in partita, cosa che non è successa nella partita contro il Real Betis. Dobbiamo tenere conto della differenza tra le due. L'Atleti, rispetto al Betis, è una squadra più diretta e può lanciare più contropiedi. Io comunque non voglio cambiare il nostro stile, la nostra mentalità o il nostro approccio".