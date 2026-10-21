Allegri: "Dietro siamo troppo fragili, De Bruyne davanti alla difesa si divertirà"

Sicuramente l'allenatore livornese è soddisfatto per il recupero di certi giocatori importanti: "Più giocatori di qualità hai e meglio è, il risultato cambia l'opinione. A Venezia e a Firenze abbiamo avuto grandi occasioni sbagliando l'ultima scelta. Stessa cosa con l'Inter e con il Como. Non possiamo prendere questi gol. La sensazione è che sei

fragile, e quando è così attacchi anche peggio. Bisogna fare questo lavoro e migliorare".