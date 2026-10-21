Allegri: "Dietro siamo troppo fragili, De Bruyne davanti alla difesa si divertirà"

"Abbiamo sbagliato diverse situazioni a inizio gara, in Champions non è facile. In area di rigore passano troppi palloni, con un passaggio non si possono tagliare fuori quattro calciatori. Dobbiamo lavorare e avere pazienza, dobbiamo migliorare. Rubare quei palloni ci consente di ripartire in contropiede". Massimiliano Allegri ha parlato alla fine della partita vinta con difficoltà dal suo Napoli in casa con il Bodo/Glimt.
Alla domanda sulla scelta di De Bruyne vertice basso, ha risposto: "Si divertirà molto li, anche quando è entrato Lobotka ha fatto bene. E' un giocatore straordinario. Dopo i gol tendiamo a chiuderci troppo ma è dato anche dalla condizione di alcuni giocatori. Anguissa ha fatto 60 minuti, McTominay ha fatto due gol ma non è ancora il vero Scott. Altri calciatori stanno rientrando. Per fortuna giochiamo ogni tre giorni e quindi giocando tutti possono ritrovare la condizione. Per questo ci chiudiamo, ma in blocco basso non possono passare certi palloni. Se non ce la fai a recuperare, meglio il blocco basso".
Sicuramente l'allenatore livornese è soddisfatto per il recupero di certi giocatori importanti: "Più giocatori di qualità hai e meglio è, il risultato cambia l'opinione. A Venezia e a Firenze abbiamo avuto grandi occasioni sbagliando l'ultima scelta. Stessa cosa con l'Inter e con il Como. Non possiamo prendere questi gol. La sensazione è che sei
fragile, e quando è così attacchi anche peggio. Bisogna fare questo lavoro e migliorare".