De Bruyne regista da lustrarsi gli occhi, McTominay è tornato il gigante dello scudetto

De Bruyne 7,5 - Stavolta accetta di giocare in una posizione da playmaker e lo fa con attenzione e applicazione, tanto da rimediare addirittura a un pasticcio di Meret in disimpegno. Ma la sua specialità, si sa, sono gli assist e quello per il 2-1 di McTominay è da fenomeno. Da regista, il belga sforna una prestazione da lustrarsi gli occhi.