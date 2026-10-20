Champions League, Napoli-Bodo/Glimt 4-3: McTominay fa esultare Allegri

LA PARTITA

Arriva nella 3a giornata della League Phase la prima vittoria europea del Napoli di Max Allegri, che si sblocca in Champions League: è 4-3 sul Bodø/Glimt, capace di raggiungere due volte gli azzurri. La formazione partenopea rimescola le carte rispetto al campionato e passa subito, dopo un solo minuto: assist di Spinazzola, sinistro al volo di Politano ed è 1-0. Lang e Di Lorenzo sfiorano il bis per il Napoli, pericoloso anche con McTominay e Højlund, ma disattento in difesa: ne approfitta Hauge, che raccoglie l'assist di Fet e pareggia al 27'. Qualche brivido per gli azzurri nei minuti successivi, ma Allegri chiude comunque il primo tempo in vantaggio: è McTominay a siglare il 2-1 al 41', approfittando della deviazione di Gundersen. Nella ripresa però la formazione napoletana si spegne completamente, lasciando campo a un aggressivo Bodø/Glimt. I norvegesi accarezzano il gol con Hauge, ci provano con Helmersen e impegnano Meret in due occasioni: reattivo il portiere su Blomberg e Auklend. Allegri inserisce Lobotka per riprendere il controllo del centrocampo, ma i suoi colpiscono un palo e si fanno raggiungere al 63': diagonale vincente di Helmersen, secondo assist di Fet e 2-2. Il gol esalta i gialloneri, che sembrano in totale controllo e rischiano di ribaltare completamente il risultato, ma poi capitolano: cross di Politano, testa di McTominay ed è 3-2. Siamo al 75' e Knudsen reagisce con quattro cambi per rianimare il Bodø/Glimt, ma i suoi pasticciano in difesa e si condannano da soli: errore di Sjøvold, tiro-cross di Giovane e autogol sfortunato per Bjørtuft. I norvegesi non possono più riaprire il match, ma non si rassegnano al ko e accorciano con Fet al 93'. Vince 4-3 comunque il Napoli, che ottiene i primi tre punti europei e aggancia proprio il Bodø/Glimt nella classifica generale.