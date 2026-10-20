Champions League, Napoli-Bodo/Glimt 4-3: McTominay fa esultare Allegri

© Getty Images
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LA PARTITA
Arriva nella 3a giornata della League Phase la prima vittoria europea del Napoli di Max Allegri, che si sblocca in Champions League: è 4-3 sul Bodø/Glimt, capace di raggiungere due volte gli azzurri. La formazione partenopea rimescola le carte rispetto al campionato e passa subito, dopo un solo minuto: assist di Spinazzola, sinistro al volo di Politano ed è 1-0. Lang e Di Lorenzo sfiorano il bis per il Napoli, pericoloso anche con McTominay e Højlund, ma disattento in difesa: ne approfitta Hauge, che raccoglie l'assist di Fet e pareggia al 27'. Qualche brivido per gli azzurri nei minuti successivi, ma Allegri chiude comunque il primo tempo in vantaggio: è McTominay a siglare il 2-1 al 41', approfittando della deviazione di Gundersen. Nella ripresa però la formazione napoletana si spegne completamente, lasciando campo a un aggressivo Bodø/Glimt. I norvegesi accarezzano il gol con Hauge, ci provano con Helmersen e impegnano Meret in due occasioni: reattivo il portiere su Blomberg e Auklend. Allegri inserisce Lobotka per riprendere il controllo del centrocampo, ma i suoi colpiscono un palo e si fanno raggiungere al 63': diagonale vincente di Helmersen, secondo assist di Fet e 2-2. Il gol esalta i gialloneri, che sembrano in totale controllo e rischiano di ribaltare completamente il risultato, ma poi capitolano: cross di Politano, testa di McTominay ed è 3-2. Siamo al 75' e Knudsen reagisce con quattro cambi per rianimare il Bodø/Glimt, ma i suoi pasticciano in difesa e si condannano da soli: errore di Sjøvold, tiro-cross di Giovane e autogol sfortunato per Bjørtuft. I norvegesi non possono più riaprire il match, ma non si rassegnano al ko e accorciano con Fet al 93'. Vince 4-3 comunque il Napoli, che ottiene i primi tre punti europei e aggancia proprio il Bodø/Glimt nella classifica generale.
IL TABELLINO
NAPOLI-BODØ/GLIMT 4-3
NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola (33' st Olivera); De Bruyne, Anguissa (14' st Lobotka), McTominay; Politano (33' st Beukema), Højlund, Lang (33' st Giovane). A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Lucca. All. Allegri.
BODØ/GLIMT (4-3-3) - Haikin; Sjøvold, Gundersen (38' st Määttä), Bjørtuft, Bjørkan (38' st Aleesami); Auklend (38' st Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (38' st Mvuka), Helmersen (32' st Brynhildsen), Hauge. A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Kitolano. All. Knudsen.
Arbitro: Sanchez Martinez (Spa).
Marcatori: 1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' McTominay (N), 18' st Helmersen (B), 30' st McTominay (N), 43' st aut. Bjørtuft (N), 48' st Fet (B).
Ammoniti: Anguissa (N), Lang (N), Di Lorenzo (N).
LE STATISTICHE
- Il Napoli ha ottenuto una vittoria in Champions League che mancava da cinque partite (1N 4P), segnando inoltre quattro gol in una gara europea per la prima volta dopo 25 incontri, ovvero dal 4-2 contro l'Ajax dell'ottobre 2022, sempre in Champions League.
- Il Bodø / Glimt ha subito gol in tutte le otto trasferte disputate in Champions League; solo cinque squadre hanno giocato più partite esterne senza mai mantenere la porta inviolata (il record appartiene allo Young Boys con 13).
- Con il gol dopo 54 secondi, Matteo Politano ha realizzato la rete più veloce di sempre del Napoli in Champions League e la seconda più rapida del club nelle principali competizioni europee, dietro solo al gol di Eljif Elmas contro lo Spartak Mosca nel settembre 2021 in Europa League (13 secondi).
- Matteo Politano è il secondo giocatore più anziano ad aver segnato con il Napoli in Champions League (33 anni e 78 giorni), dopo Fernando Llorente contro il Liverpool nel settembre 2019 (34 anni e 203 giorni).
- Andando a segno con il primo tiro della partita del Bodø / Glimt, Jens Petter Hauge ha raggiunto quota nove coinvolgimenti in gol in 13 gare da titolare in Champions League (7 gol e 2 assist).
- Scott McTominay ha segnato 29 gol in tutte le competizioni dal suo arrivo al Napoli nell'estate del 2024, 11 in più di qualsiasi altro giocatore del club nello stesso periodo (segue Rasmus Højlund a 18).
- Grazie alla sua doppietta, Scott McTominay ha raggiunto quota sette gol in Champions League, diventando il miglior marcatore scozzese di sempre nella competizione (Kenny Miller segue a 5).
- Con un'età media di 30 anni e 126 giorni, il Napoli ha schierato un undici iniziale con un'età media di 30 anni o più per la prima volta nella sua storia in Champions League.