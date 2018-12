Allegri: "Battere lo Young Boys per il primo posto nel girone. Ronaldo in campo, Chiellini riposa"

11/12/2018

LE PAROLE DI ALLEGRI

Partita da vincere. "Lo Young Bous vorrà fare una grande partita per passare alla storia. Nulla è scontato. E arrivare primi fa la differenza, per questo dovremo dare il massimo per vincere la partita".

Chi ci sarà e chi riposa. "Chiellini riposa, ci sarà Rugani con Bonucci. Ronaldo gioca. Bentancur sarà in campo, è squalificato in campionato. Gli altri vedremo. Qualcuno riposerà. Sabato c'è il derby che è un altro snodo della stagione".

L'importanza della sfida. "E' più importante della gara contro l'Inter, vale il primo posto. Dovremo fare uan partita seria e lo faremo. Vietato pensare che sarà facile: ci sarà freddo, si gioca sul sintetico, dobbiamo fare una bella gara anche per prepararci al derby".

Ronaldo non riposa mai. "Se non fosse stata decisiva, avrebbe riposato, come altri. Chiellini sta fuori perché appena vede il sintetico si infortuna".

Cosa vuol dire primo posto. "Vuol dire evitarsi gli ottavi contro Barcellona o City, o Real Madrid. Per un ottavo di finale diciamo più morbido". Centrocampo a due. "Giocare a tre è impossibile, o quasi. Matuidi in panchina, Bentancur, ripeto, gioca. Emre Can qualche minuto. Pjanic penso ci sarà".

Bernardeschi e Douglas Costa. "Stanno bene, si stanno riprendendo alla grande. Domani ci saranno, dall'inizio o a gara in corso. Pensando anche a sabato".

Il sintetico impone certe scelte. "In parte. Chiellini non lo rischio. Alex Sandro torna a disposizione, ma metterlo sul sintetico è un rischio e sarà pronto per il derby. Sul resto vediamo, ma il sintetico non è un problema, è solo una situazione".