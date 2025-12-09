Champions, Xabi Alonso contro il City si gioca il Real: "La squadra è con me"

"Il mio focus è sul campo, sul City. Sono concentrato su quello. Siamo mentalmente preparati per affrontare tutto ciò che ci aspetta". Sono giorni concitati in casa Real Madrid dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Celta e gli ultimi risultati sotto le aspettative. Xabi Alonso è finito sul banco degli imputati e domani sera in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola in palio non ci sono solo i tre punti ma anche la sua panchina. "La squadra è unita e convinta di poter vincere domani. Per riuscirci, dovremo giocare una buona partita, con buon ritmo e alta intensità". Alla domanda se la squadra è con lui, secca la sua risposta: "sì". "Questa è una squadra e siamo tutti sulla stessa barca. Quando sei l'allenatore del Real Madrid, devi essere pronto a vivere queste situazioni con calma e responsabilità - ha spiegato l'allenatore dei Blancos in conferenza stampa - Il Celta è alle spalle e oggi c'è solo il City. Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente".