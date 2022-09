Champions, Testa e ferocia: Inzaghi ridisegna l'Inter con Gosens, Mkhitaryan e Dzeko

VERSO INTER-BAYERN

Nell'allenamento di rifinitura i due provati nell'undici titolare

© Getty Images L'Inter è tornata ad allenarsi questa mattina. Ieri più che altro lavoro atletico, la rifinitura di oggi - a parte i 15 minuti aperti alla stampa - è servita invece per provare l'undici che vedremo in campo domani sera contro il Bayern Monaco con Gosens, Mkhitaryan e Dzeko provati nella formazione "titolare". Più che altro, però, saranno le parole di Simone Inzaghi, in conferenza stampa nel primo pomeriggio, a fare chiarezza sulla gestione post-derby e sull'avvicinamento a questo esordio di Champions. Parole che nel chiuso degli spogliatoi della Pinetina il tecnico nerazzurro ha già speso con i suoi uomini. Due termini, in particolare, sono risuonati nelle orecchie dei giocatori nerazzurri: concentrazione e ferocia. L'una e l'altra, per larghi tratti di partita contro il Milan, sono mancate

Continuità nel modulo, discontinuità nell'interpretazione dei compiti. Baricentro più basso, centrocampo più compatto, maggior protezione difensiva, esterni di fascia meno alti e Dzeko attaccante-trequartista-regista, sulla falsa riga della passata stagione. Nell'undici iniziale - senza venir meno al fidato 3-5-2 - non ci sarà spazio per Onana: non ci sono avvisaglie di un avvicendamento tra i pali, panchinare oggi Handanovic significherebbe fare del capitano il capro espiatorio di un ko di cui, al netto di qualche indecisione, è il meno responsabile. Dimarco e Gosens si giocano ancora una maglia come quinti a sinistra - con il tedesco in questo momento in vantaggio - perché nei tre in difesa ci sarà Bastoni. De Vrij, pessimo contro il Milan, è chiamato a riscattarsi: alle sue spalle scalpita Acerbi, ma la condizione dell'ex laziale non è ancora al top. Se Darmian verrà dirottato nuovamente a destra, ecco che per garantire maggior copertura è possibile prenda il posto di Dumfries a inizio partita, mentre a centrocampo salgono le quotazioni di Mkhitaryan, con la possibilità che possa anche panchinare Barella in un match tanto importante. Davanti come detto ci sarà Dzeko assieme a Lautaro. Correa ha avuto le sue chance ma gol a parte contro la Cremonese se le è giocate peggio del bosniaco, la cui esperienza in serate del genere si è già dimostrata molto importante.