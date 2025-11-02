Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Champions: Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht, Siebert per Juve-Sporting

02 Nov 2025 - 10:36

Sarà il portoghese Joao Pinheiro ad arbitrare il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte in programma il 4 novembre alle 18.45 al Maradona. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins, Avar André Narciso. Sarà invece il tedesco Daniel Siebert a dirigere la partita tra Juventus e Sporting Lisbona (4 novembre alle 21 allo Stadium). Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Timo Gerach. Al Var Christian Dingert, all'Avar lo scozzese Andrew Dallas.

Ultimi video

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

02:24
DICH SPALLETTI DA CREMONA 1/11 DICH

Spalletti: "Buona partita ma dobbiamo crescere"

01:53
DICH CAMBIASO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Cambiaso: "Più liberi mentalmente? Per me sono cazz..."

01:36
DICH BASCHIROTTO POST CREMONESE-JUVENTUS 1/11 DICH

Baschirotto: "Abbiamo fatto la partita, il loro primo gol ce lo siamo segnati da soli"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:05
Prima vittoria per l'Afghan Women United al torneo Fifa Unites
11:19
Serie A, il programma dell'11.a giornata
10:36
Champions: Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht, Siebert per Juve-Sporting
09:55
Juve, Locatelli sui social: "Tre punti importanti"
08:41
Serie A, Milan-Roma sarà visibile in chiaro e gratuitamente