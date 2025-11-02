Champions: Pinheiro arbitra Napoli-Eintracht, Siebert per Juve-Sporting

Sarà il portoghese Joao Pinheiro ad arbitrare il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte in programma il 4 novembre alle 18.45 al Maradona. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo Fabio Verissimo, Var Tiago Martins, Avar André Narciso. Sarà invece il tedesco Daniel Siebert a dirigere la partita tra Juventus e Sporting Lisbona (4 novembre alle 21 allo Stadium). Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Timo Gerach. Al Var Christian Dingert, all'Avar lo scozzese Andrew Dallas.