Champions: Marchetti (Uefa), sorpreso da nuova regola Ifab, serve condivisione

"Il Var? E' un protocollo sempre vivente, non c'è dubbio che questo generi polemiche e discussioni. Tutto è migliorabile e spero che anche il Var migliori. Ma bisogna fare attenzione a come maneggiarlo, perchè pensare di portare il Var ovunque potrebbe far diventare un gioco meccanico con una ingerenza continua che non penso saremmo disposti a vederlo. Perchè renderebbe il gioco troppo spezzettato". Lo ha detto il vicesegretario generale dell'Uefa Giorgio Marchetti a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. Sulla nuova regola introdotta dall'Ifab per cui verrebbe assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria se un portiere ritarda la ripresa del gioco. "La trovo sorprendente perchè non era nell'agenda, mi chiedo se siano stati valutati tutti gli elementi e se sono stati fatti i test. Non mi è chiaro il meccanismo di decisione dell'Ifab e forse servirebbe un po' più di condivisione in queste decisioni", ha aggiunto.