Champions, Lepore: "Per ora a Bologna è tutto tranquillo"

"Non mi pare che a Bologna ci sia grandissima preoccupazione per la partita di Champions Bologna-Borussia Dortmund. Ho visto tanti tedeschi in giro per la città e per ora è tutto tranquillo". Lo ha detto il sindacoì di Bologna, Matteo Lepore, illustrando i lavori di riqualificazione del centro sportivo Lucchini all'antistadio di via Andrea Costa a Bologna, in vista della partita di stasera, alla quale assisteranno circa 3mila tifosi tedeschi. "Ci saranno un po' di problemi per il traffico nel pomeriggio, ma speriamo che tutto vada bene", ha concluso Lepore.