Champions League, i Linkin Park animeranno il pre-partita della finale

I Linkin Park animeranno le fasi preliminari della Champions League. La rock-band salirà sul palco presente a Monaco di Baviera prima della sfida in programma nella serata del 31 maggio come spiegato dagli stessi Linkin Park: "Con il nostro nuovo album e il tour, siamo stati travolti dall'energia e dall'entusiasmo dei nostri fan. Non vediamo l'ora di condividere la stessa energia ed entusiasmo al Kick Off Show by Pepsi della finale di UEFA Champions League. Questa è un'esperienza completamente nuova per noi come band. Siamo entusiasti di suonare alcune delle nostre canzoni preferite del passato e del presente alle migliaia di persone presenti nello stadio e ai milioni di spettatori in tutto il mondo”.