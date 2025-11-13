Champions League femminile, Juve vince in rimonta a Madrid

La Juventus illumina la serata di Madrid centrando l'impresa in casa dell'Atletico, battuto 2-1 in rimonta con la splendida punizione di Stolen Godo e all'incornata di Barbara Bonansea. Grazie al secondo successo in tre partite le bianconere salgono al settimo posto della classifica, mostrando carattere, lucidità e una grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di sabato con il Milan. Tre punti d'oro che, dopo quelli conquistati con il Benfica nella gara d'esordio della fase campionato disputata allo Juventus Stadium, permettono alla squadra di Massimiliano Canzi di continuare ad alimentare il sogno di ottenere il pass per i quarti di finale senza passare dagli spareggi, ai quali prenderanno parte le squadre classificate dal 5° al 12° posto. Il cammino europeo della Juve riprenderà mercoledì 19 novembre a Biella (calcio d'inizio alle ore 18.45) con la supersfida con il Lione, che insieme a Barcellona e Manchester United è l'unica compagine a punteggio pieno. Giovedì 20 novembre tornerà in campo anche la Roma, attesa dalla fondamentale trasferta sul campo del Leuven. Le giallorosse sono ancora a quota zero punti e devono per forza fare bottino pieno in Belgio per iniziare a scalare la classifica - al momento sono 17esime - e continuare a sperare nella qualificazione agli spareggi.