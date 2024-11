Champions League, divieto vendita biglietti a tifosi Belgrado per Milan-Stella Rossa

In occasione dell'incontro di Champions League Milan-Stella Rossa di Belgrado, in programma per mercoledì 11 dicembre 2024, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il prefetto Claudio Sgaraglia ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Serbia per tutti i settori dello stadio; l'incedibilità dei titoli di ingresso; la vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio ai soli possessori della tessera di fidelizzazione del Milan