Champions-Inter, ora è ufficiale: la Uefa ferma per due turni Barella, salta gli ottavi con il Liverpool

Barella salterà interamente gli ottavi di finale di Champions dell'Inter contro il Liverpool, non solo l'andata - come ovvio dopo l'espulsione ricevuta contro il Real Madrid - ma anche il ritorno. Il Comitato etico e disciplinare della Uefa si è riunito lo scorso martedì per valutare il caso del centrocampista nerazzurro (cartellino rosso ricevuto per il fallo di reazione su Eder Militao nell'ultima giornata del girone di qualificazione) e in base a quanto contenuto nel referto dell'arbitro Felix Brych ha deciso di stoppare per due turni il giocatore interista. La squalifica è stata comunicata oggi al club che ha deciso di non presentare ricorso.