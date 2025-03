Champions, Inter-Feyenoord allo slovacco Ivan Kruzliak

In vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord, la UEFA ha annunciato le designazioni arbitrali. Sarà lo slovacco Ivan Kruzliak a dirigere il match in programma l’11 marzo a San Siro. Il direttore di gara in questione, ha già arbitrato l’Inter in due occasioni: la prima risale al 2015, quando i nerazzurri vinsero 1-0 con il Celtic. La seconda, invece, nel 2022 e l'Inter uscì sconfitto per 2-0 con il Bayer Monaco. Gli assistenti saranno Branislav Hancko e Jan Pozor, mentre al VAR ci sarà il tedesco Christian Dingert.