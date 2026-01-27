Bologna, Fenucci: "Momento difficile, ma possiamo risalire"

"I risultati dicono che siamo in difficoltà e che ci siamo allontanati dalle squadre in corsa per l'Europa, ma i giochi sono ancora aperti e possiamo risalire. Siamo ancora in corsa anche in Europa League e Coppa Italia. La stagione è tutt'altro che finita e dobbiamo rispondere sul campo per conservare il clima di entusiasmo che ci ha portato a vincere l'ultima Coppa Italia". Lo ha detto l'ad del Bologna Claudio Fenucci, parlando della crisi di risultati del club, a margine della cerimonia in ricordo di Arpad Weisz per il Giorno della Memoria, allo stadio Dall'Ara.

Successivamente, il dirigente ha parlato degli obiettivi della squadra: "La prossima partita, con il Maccabi giovedì - ha detto -. Abbiamo qualche residua possibilità di arrivare ottavi e staccare il pass per gli ottavi diretti e comunque dobbiamo posizionarci meglio possibile in vista degli spareggi". Nessuna polemica dopo l'episodio dell'espulsione di Skorupski contro il Genoa: "Se verrà riconosciuto l'errore di Maresca sull'espulsione è tutto a posto e circoscrivibile nell'ambito dell'errore: c'è stato e ci può stare. Comunque avanti 2-0 noi ci potevamo difendere meglio e portare a casa il risultato". E allora ecco l'autocritica: "Siamo in un momento difficile: si sono sommati errori dei singoli, infortuni, criticità: dobbiamo alzare la soglia dell'attenzione perché giochiamo un calcio bello ma dispendioso, ma vogliamo proseguire sulla strada tracciata, che ci ha dato risultati, soddisfazioni e divertimento". C'è spazio anche per il mercato: "Se ci saranno opportunità per migliorare le coglieremo, altrimenti siamo competitivi anche così. Dialoghiamo con Freuler e Orsolini per il rinnovo, Lucumi invece non ci ha più fatto sapere nulla". 

