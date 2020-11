Champions, emergenza Covid: Midtjylland-Liverpool a rischio 

"COLPA" DELLA DANIMARCA

La seconda ondata dell'emergenza Covid e le nuove restrizioni nel Regno Unito in relazione a un nuovo ceppo di coronavirus che in Danimarca sarebbe passato dal visone all’uomo rischiano di complicare i piani del Liverpool e della nazionale inglese in Champions e Nations League. Le autorità inglesi hanno vietato infatti l'ingresso ai cittadini non britannici provenienti dal paese scandinavo e la gara tra Midtjylland e Liverpool del prossimo mese potrebbe essere rinviata. Getty Images

Ma non è tutto qui. Per lo stesso motivo, anziché allo stadio di Wembley, inoltre, la partita di Nations tra Inghilterra e Islanda di mercoledì 18 novembre potrebbe essere giocata in campo neutro, in Albania o in Germania. L'Islanda, infatti, domenica affronterà prima la squadra danese a Copenaghen e con le norme attuali non potrebbe poi trasferirsi in Inghilterra per disputare il match. Una situazione complicata su cui stanno cercando di confrontarsi la Football Association e i funzionari del governo britannico per trovare una soluzione.