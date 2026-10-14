Champions da brividi: perdono quattro italiane su quattro, è la prima volta nella storia. L'Italia piange

Nella notte che ha visto capitolare la Roma contro il Real Madrid con un finale incredibile, a piangere è anche il calcio italiano. Sì perché non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League finissero ko. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite ko dopo essere andati in vantaggio (Napoli, Como e Roma). In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol realizzandone solo nove.