Brividi per l'Ajax, lo scorso anno arrivato a un passo dalla finalissima, nel quarto turno preliminare per l'accesso ai gironi di Champions League. I Lancieri di Amsterdam hanno infatti pareggiato 2-2 nella gara d'andata in Grecia con il Paok Salonicco. Dopo il vantaggio olandese firmato da Ziyech, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con Akpom e Matos, prima che Huntelaar fissasse il definitivo pareggio. La gara di ritorno il 13 agosto ad Amsterdam.