Champions, Ancelotti: "Nessuna paura dell'Arsenal"

Affronta una squadra relativamente inesperta come l'Arsenal nella massima competizione europea, che ha riscoperto la scorsa stagione dopo un'assenza di sette anni. Ma Mikel Arteta ha "fatto un lavoro fantastico" da quando ha preso in mano i Gunners alla fine del 2019. "Ha costruito una squadra completa, non ce ne sono molte in Europa", ha detto Ancelotti. "La squadra è più forte che in passato e sarà ancora più forte in futuro". Ancelotti ha voluto minimizzare il nervosismo della sua squadra sui calci piazzati, che sono il punto forte dell'Arsenal. "Cercheremo di difenderci al meglio. È una parte importante della partita, ma c'è tutto il resto", ha risposto in conferenza stampa.