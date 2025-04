Cellino: "Brescia violentato, grave errore del Var"

"Il Brescia è vittima di un'ingiustizia. Ci è stato annullato un gol per un fuorigioco inesistente. Siamo stati violentati". Massimo Cellino, presidente del Brescia alza la voce il giorno dopo la sconfitta contro il Mantova. Un ko arrivato al 95' dopo che però qualche minuto prima era stato annullato il gol del 2-1 al Brescia per un fuorigioco di Juric che le immagini smentiscono. "Come è possibile che il Var, introdotto per evitare ingiustizie, possa commettere un errore così grande che - dice Cellino all'ANSA - rischia di falsare la corsa salvezza e danneggia una società, una squadra, una tifoseria ed una città intera". In giornata sui propri profili social anche l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha definito "un grave errore quello commesso dal Var in Brescia-Mantova e sbagliata la linea tracciata per il fuorigioco".