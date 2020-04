Ceferin: "Ottimista per la conclusione della Serie A. Cellino? Non lotta per le coppe"

PRESIDENTE UEFA

In questi giorni frenetici in cui il calcio - come il mondo intero - attende che finisca l'emergenza coronavirus e intanto studia soluzioni per capire come e quando ripartire, le dichiarazioni dei protagonisti si susseguono e non raramente poi vengono smentite, come accaduto ieri. Premessa doverosa visto che le nuove parole di Aleksander Ceferini che arrivano dalla Slovenia sono piuttosto interessanti e riguardano sia la Serie A, che Massimo Cellino che il Liverpool.

"Ad oggi non posso promettere nulla visto che dipenderà dalla situazione di ogni singolo Paese ma sono ottimista e fiducioso sia per la chiusura del campionato spagnolo che per quello italiano" parte prudente il presidente Uefa.

Più netto su Cellino che si era detto pronto a non schierare il Brescia se si riprendesse a giocare in tempi medio-brevi: "La Serie A non risponde per intero alle competizioni Uefa, il Brescia non è vicino a classicarsi nelle prossime coppe europee. E comunque non credo che le sue parole fossero rivolte a noi. Non metteremo in pericolo nessuno e troveremo una soluzione adatta per ogni lega quando i Governi daranno il via libera".

Ceferin poi fa sognare i tifosi del Liverpool: "Non vedo come potrebbe essere lasciato senza titolo. Se si dovesse tornare a giocare, quasi sicuramente lo vincerebbe. Se non si giocasse, sarebbe comunque opportuno determinare i campioni di ogni lega nazionale. Capisco che i tifosi Reds sarebbero delusi di vincere la Premier League in uno stadio vuoto ma in un modo o nell'altro penso la vinceranno".

Infine, sulla Champions League: "Ad oggi si giocherebbe con le modalità previste prima della sospensione ma dobbiamo farci trovare pronti per ogni scenario. Dipende dalla pandemia ma al momento contempliamo una Champions normale".