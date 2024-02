Ceferin attacca: "Club liberi di entrare nella Zombie League, ma sogni non si comprano"

contro la superlega

Il presidente dell'Uefa dal congresso di Parigi: "Si spacciano per salvatori del calcio ma sono becchini". Ufficiale il cambio di statuto per il terzo mandato, ma lui non si ricandida

© Getty Images "L’Uefa festeggia i suoi 70 anni, 70 anni fatti di storia, tradizione, passione, unità, coraggio e creatività. In questo momento, alcune persone stanno cercando di calpestarli. Stanno cercando di cambiare questo modello europeo di calcio, nonostante il suo successo. Si presentano come i salvatori del calcio quando in realtà stanno cercando di scavare la sua fossa. Si fingono vittime quando in realtà non sono altro che predatori. Dal congresso Uefa di Parigi, il presidente Aleksander Ceferin torna ad attaccare la Superlega. Intanto, la stessa Uefa ha ufficializzato il cambio di statuto in relazione alle elezioni, ma Ceferin, a sorpresa, ha annunciato che non si ricandiderà per un terzo mandato nel 2027: "Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027".

Vedi anche Calcio La Superlega minaccia la Uefa: pronta una causa da oltre 3 miliardi La Uefa ha infatti adottato a stragrande maggioranza, con un solo voto contrario (FA inglese) e un'astensione (Ucraina), il nuovo statuto che avrebbe consentito a Ceferin di restare in carica per un ulteriore mandato da presidente. Già eletto due volte presidente della Uefa, Ceferin aveva chiesto una modifica allo statuto dell'organismo per non essere più soggetto al limite di due mandati consecutivi. Ma adesso ha deciso di fare un passo indietro.

"I club sono liberi di entrare in nuove competizioni se vogliono, nessuno li vuole fermare né nessuno gli ha mai detto che non possono - ha detto ancora Ceferin - Possono fare quello che vogliono, anche unirsi alla “Zombie League” come viene chiamata dai tifosi inglesi o quella che io chiamo “Pleonexia League”. Pleonexia è il desiderio di avere sempre di più, più soldi, più potere, più capitali, più prestigio, più di tutto quello che alimenta un senso di superiorità, avidità e orgoglio. Non ne hanno mai abbastanza". E ancora: "Vogliono sempre di più e non gli intessa se gli altri hanno meno, loro sono superiori. Vogliono sempre di più anche se significa distruggere il resto. Per questo è pericoloso. I tifosi di calcio non sono stupidi, i tifosi sanno che il calcio non è in vendita. Non puoi comprare sogni", ha concluso.

AL-KHELAIFI NEL COMITATO ESECUTIVO

Il presidente del Psg, l'emiro del Qatar Nasser Al-Khelaifi, entra a far parte del Comitato Esecutivo dell'Uefa come rappresentante dell'Eca (l'Associazione dei club europei) che presiede. Con lui entra anche Miguel Ángel Gil Marín (Club Atle'tico de Madrid). Come rappresentante dell'European Leagues EL entra nel Comitato Esecutivo Pedro Proença (Liga Portogallo). Il 48° Congresso Ordinario Uefa che si è tenuto presso La Maison de La Mutualité a Parigi ha anche modificato lo Statuto stabilendo la presenza di almeno due membri donne nel Comitato Esecutivo. Sono stati approvati poi il rapporto del presidente e del Comitato Esecutivo e il rapporto dell'Amministrazione Uefa 2022/23, così come il bilancio 2022/23 e il bilancio 2024/25. Inoltre, è stata ratificata anche la composizione degli Organi Uefa per l'Amministrazione della Giustizia e del Comitato Uefa per la Governance e la Conformita'. Il 49° Congresso Ordinario si svolgerà il 3 aprile 2025 a Belgrado, in Serbia.