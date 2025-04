Castellanos: "Contro Bodo partita difficle ma non impossibile"

"Loro sono una squadra forte, dobbiamo fare il possibile per questa maglia. E' una partita molto importante per noi. Come sto? Sto bene, c'è stato un infortunio per un mese. Per un attaccante è una grande responsabilità, lo so. Devo lavorare sempre per quello che chide la squadra". Così a Sky Sport Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di Europa leageu contro il Bodo/Glimt. "Partita difficile ma non impossibile", ha aggiunto in conferenza stampa. 2Il gruppo sta bene, l'importante è lasciare tutto in campo. E' sempre speciale, giocare tante partite con questa maglia", ha aggiunto alla sua 80ma presenza in biancoceleste.