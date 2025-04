"C'è serenità in società. Samuele Ricci è qui con la squadra, è un ragazzo a posto e non c'è nessun problema": Davide Vagnati, Responsabile dell'Area Tecnica del Torino, commenta così la nuova inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di scommesse illecite, che vede tra gli indagati anche il capitano granata. Vagnati ne ha parlato nel pre-partita di Como-Torino, con il regista out causa squalifica.