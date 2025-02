Caso Rubiales, Hermoso presenterà ricorso contro sentenza

La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso presenterà ricorso contro la sentenza emessa ieri dal Tribunale nazionale rispetto al bacio non consensuale datole dall'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales durante le premiazioni dei Mondiali di calcio femminile a Sydney nel 2023. Ne dà notizia la radio tv pubblica spagnola Rtve. Hermoso ha letto la sentenza e, in seguito, ha preso questa decisione, ha spiegato il team legale. In precedenza il suo avvocato Angel Chavarría, aveva affermato che "la cosa importante" è che Rubiales "sia stato condannato per aggressione sessuale" e aveva osservato che "una volta analizzata la questione" l'atleta avrebbe preso la decisione che avrebbe ritenuto "più appropriata".

Rubiales è stato condannato in primo grado al pagamento di una multa di 20 euro al giorno per 18 mesi (pari a circa 10.800 euro) per il reato di aggressione sessuale per il bacio, gli è stato vietato di avvicinarsi alla giocatrice in un raggio di 200 metri e di comunicare con lei per un anno. L'ex dirigente sportivo è stato invece assolto dal reato di coercizione così come sono stati assolti da questo reato altri tre esponenti della Federcalcio spagnola ovvero l'ex ct della nazionale femminile Jorge Vilda, l'ex direttore sportivo della squadra maschile spagnola Albert Luque e l'ex responsabile marketing della Federazione Rubén Rivera. Come Hermoso, anche Rubiales ha intenzione di presentare ricorso contro la sentenza.