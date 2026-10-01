Caso Negreira: Real Madrid invia documenti a Uefa, per Barça "non è nuova inchiesta"

"L'inchiesta è iniziata nel 2023 con la nomina di due investigatori, che da allora hanno svolto le azioni ritenute opportune. Il club ha sempre ottemperato a tutte le loro richieste, questa inchiesta non è stata riaperta perché non è mai stata chiusa - spiega il Barcellona - Il comunicato stesso dell'Uefa fa espressamente riferimento, in due occasioni, a una inchiesta e a una revisione in corso. Pertanto non annuncia l'apertura, la riapertura o la riattivazione di alcuna inchiesta, né contiene alcuna dichiarazione sul contenuto o sul valore della documentazione presentata. Spetta agli investigatori stabilire quali azioni riterranno opportune in relazione a tale documentazione. Ad oggi, non sono state presentate nuove richieste al Barcellona, né il Club è stato informato della denuncia del Real Madrid. Quando ciò accadrà, il Club risponderà in modo appropriato, come ha fatto finora".