Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Caso Juve: Gup Roma dà ok a patteggiamento ex vertici club

22 Set 2025 - 15:29

 Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha dato l'ok al patteggiamento per alcuni ex dirigenti della Juventus, coinvolti nell'indagine "Prisma" sui bilanci della società bianconera. L'inchiesta, avviata inizialmente dalla Procura di Torino, era stata successivamente trasferita per competenza a piazzale Clodio. Tra i nomi di spicco che hanno avuto il via libera al patteggiamento c'è l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex dirigente sportivo Fabio Paratici e l'ex vicepresidente Pavel Nedved. Le pene, tutte con sospensione condizionale, vanno da 11 mesi fino a un anno e 8 mesi. Il giudice ha inoltre accolto la richiesta di proscioglimento per Maurizio Arrivabene, avanzata dai pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Le accuse per gli imputati vanno dall' aggiotaggio, ostacolo agli organi di controllo e falsificazione di documenti contabili. Al centro dell'indagine ci sarebbero state plusvalenze sospette e operazioni sugli stipendi dei calciatori nel periodo della pandemia, Covid. Nel procedimento si sono costituite parte civile circa 200 persone tra azionisti, associazioni di tutela dei consumatori e la Consob.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:16
Juve, calma e lavoro

Juve, calma e lavoro

01:26
Napoli-Pisa 35 anni dopo

Napoli-Pisa 35 anni dopo

01:31
Marotta lancia l'allarme

Marotta lancia l'allarme

01:11
Juve, rabbia arbitri

Juve, rabbia arbitri

01:14
Pulisic uomo in più

Pulisic uomo in più

02:07
MCH BOCA JUNIORS-CENTRAL CORDOBA MCH

Boca Juniors, arriva un pareggio beffa

00:19
MCH DORTMUND-WOLFSBURG 1-0 MCH

Il gran tiro di Adeyemi stende il Wolfsburg

00:34
Chivu: "Importante saper soffrire"

Chivu: "Importante saper soffrire"

00:45
Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

02:07
Lazio-Roma 0-1: gli highlights

Lazio-Roma 0-1: gli highlights

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:10
Inchiesta Prisma, Agnelli: "Patteggiamento scelta sofferta, ma giusta"
15:29
Caso Juve: Gup Roma dà ok a patteggiamento ex vertici club
15:02
Ekitike: "La concorrenza non mi fa paura, voglio prendermi il Liverpool e la Francia"
14:31
Inchiesta Prisma, ex vertici Juve pattegiano pena
14:30
Pisa, i convocati di Gilardino: out anche Toure