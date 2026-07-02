Caso Bastoni, emergono nuove chat: "Per il dopo partita 3-4 a casa mia"

02 Lug 2026 - 08:50
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Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di prostituzione minorile. La vicenda si inserisce in una più ampia indagine della Guardia di Finanza su un presunto giro di escort e feste esclusive destinate a calciatori di Serie A: i fatti contestati risalgono a luglio 2020, quando il difensore si apprestava a iniziare la seconda stagione in nerazzurro. Secondo la ricostruzione dei magistrati, il giocatore - che nega di avere avuto "rapporti a pagamento e a maggior ragione con minorenni" - avrebbe concordato un incontro a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni e 8 mesi. 

La Repubblica ha pubblicato altre intercettazioni oltre quelle di ieri: "Per il dopo partita, 3-4 a casa mia... beviamo là" avrebbe scritto il difensore dell'Inter ad Alessio Salamone, pr dell'agenzia Ma.De. E poi avrebbe anche scritto: "Io non posso scop... stasera" e si sarebbe raccomandato di non "lasciare tracce".

Anche la ragazza, davanti ai pm, ha negato di aver ricevuto soldi.

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